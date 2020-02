Berühmt und berüchtigt Die große Witzeshow im Tagesgespräch

Worüber können Sie lachen? Das fragt das Tagesgespräch immer am Faschingsdienstag. Verraten Sie uns Ihre Lieblingswitze. Diesmal mit dabei: Kabarettistin Annamirl Spies.

"Treffen sich zwei Jäger. Beide tot."

Ein kurzer, knapper Witz. Aber zugegebenermaßen nicht mehr ganz neu.

Kennen Sie einen besseren Witz? Her damit!

Faschingsdienstag - Tag der Witze im Tagesgespräch

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha fragt am Faschingsdienstag nach Ihrem Lieblingswitz. Was macht Ihren Humor aus? Über welche Pointe können Sie besonders gut lachen?

Kabarettistin Annamirl Spies

Zu Gast bei Moderator Stefan Parrisius ist die Kabarettistin Annamirl Spies. Die in Reisbach an der Vils geborene Komikerin wurde bereits mit dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet. Gerade erst hat sie mit ihrem zweiten Soloprogramm "Z'China dahoam!" Premiere gefeiert.

