Tagesausflügler unerwünscht Finden Sie das richtig?

Skifahren in den Bergen, zum Rodeln nach Garmisch, Langlaufen rund um den Großen Arber oder ausgedehnte Spaziergänge im Bayerischen Wald: Der Winter in Bayern bietet traumhafte Ziele. Doch mit Corona und den harten Lockdown-Maßnahmen heißt es dieses Jahr, zu Hause bleiben. Eine neue Sonderregelung erlaubt es bayerischen Landkreisen, bei denen der Inzidenzwert über 200 liegt, eigenständig Tagestouristen aus ihrer Region auszusperren. Und wer in einem Hotspot mit über 200er-Wert wohnt, muss die 15-Kilometer-Regel einhalten.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD-alpha haben gefragt: Wie finden Sie es, dass Tagesausflüge in bestimmte Regionen nicht möglich sind? Welche Regelungen könnten Sie sich stattdessen vorstellen? Wie genießen Sie trotz der aktuellen Maßnahmen den Winter in Bayern? Leben Sie in der Stadt und genießen es am Wochenende mal rauszukommen? Oder leiden Sie unter überfüllten Parkplätzen und Dauerstaus am Wochenende?