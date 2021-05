Streit um Agrar-Subventionen Welche Landwirtschaft wollen wir?

Gelder für Landwirte sollen künftig stärker an Umweltauflagen und weniger an die Grundfläche gekoppelt werden. Abgesehen davon haben die EU-Mitgliedsstaaten aber viel Spielraum, um eine EU-Agrarreform in ihrem Land umzusetzen und die Subventionen zu verteilen, wie Agrarökonom Sebastian Lakner in der radioWelt erklärte.