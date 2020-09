Schweinepest in Deutschland Welche Folgen hat der Ausbruch?

Die Afrikanische Schweinepest hat Deutschland erreicht. Bei einem toten Wildschwein in Brandenburg ist die Tierseuche am Donnerstag festgestellt worden. Für Menschen gilt sie als ungefährlich, aber die Seuche trifft mit Deutschland einen der größten Schweinefleisch-Exporteure Europas. Viele Bauern sind beunruhigt: Es gibt weder eine Impfung noch eine Therapie, infizierte Haus- und Wildschweine verenden in der Regel an der Virusinfektion. Nach dem Ausbruch der Schweinepest fragt das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD-alpha deshalb:

Schweinepest in Deutschland: Welche Folgen hat das?

Zu Gast bei Moderator Achim Bogdahn: Dr. Iris Fuchs, Vizepräsidentin der Bayerischen Landestierärztekammer sowie der Bundestierärztekammer und Veterinärdirektorin am Landratsamt Bayreuth.

