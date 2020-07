Ökologisch sinnvoll oder nervig Wie kommen Sie mit der Mülltrennung klar?

In Deutschland fällt nur noch halb so viel Restmüll an, wie vor 35 Jahren. Trotzdem befinden sich darin viele Abfälle, die dort gar nicht hingehören. So bestehen knapp 40 Prozent des Restmülls aus Bioabfall, etwa Küchen-, Nahrungs- oder Gartenabfälle. Wie geht es Ihnen mit der Mülltrennung?