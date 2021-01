Nach der bewegenden Amtseinführung Wie schauen Sie heute auf die USA?

Der neue US-Präsident Biden hat nach seiner Vereidigung einen Kurswechsel in verschiedenen Politikbereichen eingeleitet. Nach seinem Einzug ins Weiße Haus verfügte er die Rückkehr der USA zum Pariser Klimaschutzabkommen.

Seine Erleichterung sei groß, dass Joe Biden "als Präsident vereidigt wird und ins Weiße Haus einzieht". sagt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er freue sich darauf, die USA als unverzichtbaren Partner in vielen Fragen "künftig wieder an unserer Seite zu wissen".

Diskutieren Sie mit.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD-alpha fragt: Wie blicken Sie auf die USA? WIe hat sich Ihre Sicht in den letzten Jahren verändert? Welche Erwartungen haben Sie an den neuen Präsidenten? Was ist aus Ihrer Sicht wichtig, um die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und den USA zu stärken?