Legal oder illegal Warum wollen alle ein Haustier haben?

In der Corona-Pandemie wünschen sich mehr Menschen ein Haustier: Besonders das Interesse an Hundewelpen und Katzenbabys ist groß. Tierschützer sehen das mit Besorgnis und haben vor allem den Verkauf im Internet im Visier. Denn nicht alle Haustiere werden legal gehandelt. Was glauben Sie, warum sich so viele Menschen ein Haustier wünschen?