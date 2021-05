Kultur, Ausflug, Freunde treffen Was trauen Sie sich schon wieder?

Die Außengastronomie ist wieder geöffnet, Kulturveranstaltungen können unter strengen Auflagen wieder stattfinden und die Kontaktbeschränkungen werden nach und nach gelockert. In Bayern konnten viele Corona-Maßnahmen in den vergangenen Wochen wegen sinkender Inzidenzwerte wieder aufgehoben werden. Gleichzeitig gab es in Regensburg und Weiden am Wochenende Bilder von örtlichen Randalen von Menschen, die sich nicht an die geltenden Regeln gehalten haben.