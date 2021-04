K-Frage bei den Grünen und in der Union Hinter wem stehen Sie?

Der Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union geht nach dem nächtlichen Treffen zwischen CDU-Chef Armin Laschet und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder in Berlin wohl noch in eine weitere Runde. Die Grünen haben hingegen heute schon entschieden. Annalena Baerbock wird erste Grünen-Kanzlerkandidatin.

Kritik am Machtkampf

Eigentlich wollten sie sich bis Sonntag einigen, nun diskutieren Laschet und Söder noch immer - offenbar ist keiner zu einem Rückzug bereit. Damit ist es schon die zweite Woche, in der es in der Union um die K-Frage geht. Am Wochenende meldeten sich bereits einige Spitzenpolitiker mit einer deutlichen Kritik an dem Tauziehen der beiden Parteichefs der Union. Der frühere Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) sprach in einem Interview von einer "offenen Feldschlacht". Walter-Borjans, Co-Vorsitzender der SPD, kritisierte, es sei unverantwortlich, dass die persönlichen Ambitionen der Parteichefs im Moment über den drängenderen Fragen bezüglich der Pandemie lägen.