Frauen scheitern vorm Bundesverfassungsgericht Wie werden Parlamente trotzdem weiblicher?

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD-alpha fragt: Was ist nötig, damit mehr Frauen in den Bundestag und die Landtage einziehen? Wie können die Parteien mehr weibliche Mitglieder gewinnen? Wäre eine Quotenregelung, ähnlich bei Vorständen, eine Lösung? Welche Alternativen gibt es? Was würden Frauen in der Politik anders machen? Was könnte sich gesellschaftlich dadurch verändern?