Ludwig der Größte Fasziniert Sie Beethoven?

Mit Hunderten von Veranstaltungen wird schon das ganze Jahr über die Musik Ludwig van Beethovens und die Person Beethoven gefeiert. Trotz Corona konnte vieles aus Anlass seines 250. Geburtstages stattfinden.

Der heutige 17. Dezember, sein 250. Tauftag, ist der Höhepunkt: Das Jubiläumskonzert mit Daniel Barenboim aus der Oper Bonn ist live zu sehen auf 3sat und zu hören auf BR Klassik.

Was ist so außergewöhnlich an Beethoven?

Was meinen Sie: Warum hören wir noch immer Beethovens Musik?

Hat Beehovens Musik für Sie eine besondere Bedeutung? Verbinden Sie bestimmte Erinnerungen mit seiner Musik? Haben Sie ein Lieblingsstück? Finden Sie die Person Beethoven interessant?

Fasziniert Sie Beethoven?

Expertin in der Sendung bei Moderator Stefan Parrisius ist die Wiener Musikwissenschaflterin Prof. Birgit Lodes. Die Pianistin Maharani Chakrabarti erzählt von ihrer Beziehung zu Beethovens Musik.

