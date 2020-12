Eine Welt für sich Spielen Sie Schach?

Schach spielen soll das logische Denken schulen. Außerdem verbessert es die Gedächtnisleistung, sagen passionierte Schachspieler. Aus diesem Grund ist Schach in manchen Ländern sogar ein Grundschulfach . Auch in Deutschland erfreut sich das Spiel großer Beliebtheit und es gibt viele Spieler, die sich privat oder in Vereinen daran versuchen.