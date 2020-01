Der Klerus und der Missbrauch Wie hat sich Ihre Haltung zur Kirche verändert?

Am Donnerstag beginnt im Vatikan die viertägige "Kinderschutz-Konferenz". Papst Franziskus wird dabei mit Geistlichen aus aller Welt über die Missbrauchskrise in der katholischen Kirche beraten. Im Vorfeld diskutieren wir mit Ihnen zusammen, wie sich Ihre Haltung zur Kirche durch die Missbrauchsfälle verändert hat. Rufen Sie an!