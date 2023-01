Bezahlbares Zuhause: Was haben Sie bei der Wohnungssuche erlebt?

Jeder Mieter in deutschen Großstädten kennt die Geschichten von einem Immobilienmarkt, der völlig außer Kontrolle geraten ist. Geschichten von rücksichtslosen Investoren, Mietern, die verdrängt werden und von den Methoden mancher Immobilien-Unternehmer, um die "Bestandsmieter" loszuwerden. Es gibt aber auch viele sozial denkende Vermieter, die den Ertrag ihrer Mietwohnung nicht ausreizen und oft auch an Menschen vermieten, die auf dem freien Markt sonst keine Chance haben.

Trotzdem sind auch in Bayern Wohnungen knapp. Nicht nur in München, Nürnberg und Augsburg, sondern auch viele Städte und Gemeinden in deren Umland gelten als Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt. Selbst Marktgemeinden weitab von Bayerns größten Städten sind betroffen.