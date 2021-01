Berlin plant Migrantenquote im öffentlichen Dienst Wie finden Sie das?

Um eine Frauenquote in Vorständen wurde jahrelang gerungen. Nun gibt es einen Gesetzentwurf aus der Senatsverwaltung für Integration in Berlin zu einer anderen Quoten-Regelung: im öffentlichen Dienst sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund nach einer bestimmten Quote angestellt werden.

Der Senat will eine weiche Quote einführen, die sich nach dem Anteil der Migranten an der Gesamtheit der Berliner richtet - das sind heute 35 Prozent. Bei Auswahl- und Einstellungsverfahren sollen sie künftig bei gleicher Qualifikation bevorzugt werden, wenn sie in einer Verwaltung unterrepräsentiert sind. Die Quote soll für die Landesverwaltung und für alle Landesunternehmen wie BSR und BVG gelten, aber auch für Stiftungen, Staatsanwaltschaften und Gerichte.