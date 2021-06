60 Jahre Antibabypille Brauchen wir jetzt die Pille für den Mann?

Die Antibabypille ist der Klassiker unter den Verhütungsmitteln. Sie ist die am häufigste verwendete Methode zur Verhütung einer Schwangerschaft. Nachdem immer mehr Studienergebnisse vorlagen und die Vereinten Nationen 1968 das Recht auf Familienplanung durchsetzten, stieg die Akzeptanz der Pille auch in Deutschland. In der BRD wurde sie als Antibabypille, in der DDR als Wunschkindpille vermarktet. Ihr Ziel war es im Ursprung, vor allem illegale Abtreibungen zu verhindern.