60 Jahre Amnesty International Welchen Einsatz sind uns die Menschenrechte wert?

In den Anfängen von Amnesty International ging es vor allem um die Befreiung von politischen Gefangenen durch Briefkampagnen. Die Aufgabenbereiche sind mittlerweile sehr weitgreifend: So kämpft Amnesty nicht nur gegen Folter und Vertreibung, sondern setzt sich zum Beispiel auch für die Rechte von Frauen und Geflüchteten ein. I n den 60 Jahren ihres Bestehens hat sich die Organisation, die Vertretungen in 70 Ländern hat, mit zehntausenden Menschenrechtsverletzungen befasst.

