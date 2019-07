Über die Luft Spritzmittelabdrift: Wird sie unterschätzt?

Immer wieder finden Biobauern auf ihren Feldern Pflanzenschutzmittelrückstände. Deutschlandweit hat das Münchner Umweltinstitut deshalb in verschiedensten Regionen "Passivsammler" aufgestellt. Das sind Messgeräte, die Pestizide aufspüren sollen, die sich durch Abdrift in der Luft bewegen.

Wenn Biobauern auf ihren Feldern Pflanzenschutzmittelrückstände nachgewiesen werden, ist der Schaden mitunter groß und geht in die Tausende Euro. Sie dürfen dann ihre Erzeugnisse nicht mehr als Bio verkaufen. Der Verein "Umweltinstitut München" führt seit heuer Messungen durch, um Spritzmitteln auf die Spur zu kommen, die in der Luft liegen.

Schwirren Pestizide durch unsere Luft?

Wie verbreiten sich die Pestizide? Ein Problem ist die so genannte Abdrift. Bringt ein konventioneller Landwirt ein Pflanzenschutzmittel aus, kann ein Teil verwehen und driftet über das Feld hinaus. Besonders groß ist die Gefahr bei leicht flüchtigen Wirkstoffen. Um das einzudämmen gibt es Vorschriften für jedes Mittel; zum Beispiel darf bei bestimmten Witterungsverhältnissen oder Wind nicht gespritzt werden.

Wie groß ist das Abdrift-Problem?

Das bayerische Landesamt für Umwelt macht jedes Jahr im kleinen Rahmen Messungen. An sieben Standorten in Bayern wird dafür Regenwasser in Tonnen gesammelt, denn der Regen bindet Pestizide aus der Luft. Das Landesamt untersucht das Wasser auf 118 Wirkstoffe.

Das Ergebnis: An allen Stellen wurden Pestizide gefunden; bis zu 50 Wirkstoffe.

Wie schätzt das Landesamt die Funde ein?

Auf BR-Nachfrage heißt es vom bayerischen Landesamt für Umwelt: Bei zwei Wirkstoffen, die über mehrere Jahre in besonders hoher Konzentration nachgewiesen wurde, seien im Jahr 2016 neue Bestimmungen zur Anwendung in der Landwirtschaft erlassen worden. Bei den anderen Pestiziden seien, so das Landesamt, keine außergewöhnlich hohen Werte aufgefallen.

Kaum Forschung

Pestizid-Belastung der Luft: Umweltinstitut München führt Messungen durch

Ein Grundrauschen an Pestiziden scheint bereits normal zu sein. Ob das Auswirkungen auf Mensch und Umwelt hat? Dazu gibt es kaum Forschungen. Deshalb hofft das Münchner Umweltinstitut, dass die Behörden die Frage, wie sich Pestizide durch die Luft verbreiten, künftig in ihre Messungen einbeziehen.

Die Passivsammler des Umweltinstituts stehen noch bis zum Herbst in ganz Deutschland. Im Februar 2020 sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden.