Hendrik Heinze Moderator des Sprachmagazins Sozusagen!

"Seit 2008 bin ich beim BR. Als Reporter und Redakteur, als Autor und Moderator – vor allem aber: als glücklich meinen Beruf Ausübender.



Bewegendes zu erfahren und davon zu erzählen, das ist meine Leidenschaft. Zu hören bin ich auf Bayern 2 in den Sendungen 'kulturWelt' und 'kulturLeben' – und als einer von zwei Moderatoren des Sprachmagazins 'Sozusagen!'

Sprachfragen sind es auch, die mich am meisten interessieren – das hat wohl mit meinen bisherigen Stationen zu tun ...



Die Jahre 1979 bis 1999 habe ich in Friesland verbracht. Mein weiteres Leben führte mich nach Frankfurt (Oder) und Berlin, nach Phnom Penh und Wien, nach Bonn und München.



Ergebnisse dieser Jahre: Reichlich Arbeitserfahrung bei Deutscher Presse-Agentur und Deutscher Welle, Forschungen zum Fremdspracherwerb kambodschanischer Kinder, Abschlüsse als Diplom-Kulturwissenschaftler und Redakteur, Sprachkenntnisse unter anderem in Spanisch, Kambodschanisch und diversen deutschen Dialekten."