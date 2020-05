Am Freitag, den 15.05.2020 wird Sarah Straub um 20:15 Uhr in ihrer unnachahmlichen Weise zum dritten Mal einen Streamingabend und gleichzeitig den ersten „Social Distancing mit Herz“-Talk-Abend moderieren. Für diese Premiere konnte sie mal wieder großartige Gäste gewinnen. Mit dabei: der Trompeter und Moderator Dominik Glöbl (Wirtshausmusikanten beim Hirzinger, Heimatdamisch & Dreiviertelblut), der Sänger und Bassist Sebastian Horn (Bananafishbones & Dreiviertelblut), der Geschäftsführer von Südpolmusic Patrick Oginski, die Organisatorin des Rosenheimer Sommerfestivals Alexandra Birklein, der Geschäftsführer von München Ticket Stephan Rusch sowie der Geschäftsführer des Verbands für Popkultur in Bayern e.V. Bernd Schweinar.

Gemeinsam diskutieren sie live via Internetstreaming für die ganze Welt in diesen so herausfordernden Tagen und so rücken doch alle irgendwie näher zusammen. Mit dabei ist außerdem ein musikalischer Überraschungsgast.

Am Freitag, 15. Mai 2020. 20:15 Uhr unter www.irschenbergfestival.de