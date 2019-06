Der Suppentopf kann warten Seniora-Hennen: Die haben's noch drauf

In der Legehennenhaltung, egal ob bio oder konventionell, haben Hühner nach 12 bis 15 Monaten ausgedient. Die Legeleistung lässt nach, und die Schalen sind nicht mehr so fest. Normalerweise ist dann Endstation, sie kommen auf den Schlachthof. Biobauer Hermann Bäuml weiß jedoch, was diese Seniora-Hühner noch drauf haben.

Tagsüber picken und scharren die 6.000 Legehennen von Biolandwirt Michael Heislbetz normalerweise auf der Wiese rund um ihre beiden Ställe. Heute müssen sie drin bleiben. Sie sollen nicht mehr allzu viel fressen, denn bald geht’s ab zum Schlachthof, wo sie als Suppenhühner enden.

"Wenn die Hühner ein gewisses Alter haben, geht die Legeleistung runter. Aber das ist noch nicht so problematisch. Die Schalenqualität wird halt ziemlich schlecht, das ist bei uns das Problem. Weil das alles über ein Eierband läuft. Vollautomatisch. Und da brechen dann viele Eier." Michael Heislbetz, Biolegehennenhalter

Hennen könnten bis zu acht Jahre alt werden

14 Monate lang haben Heislbetzs Legehennen fast jeden Tag ein Ei gelegt, doch auf Dauer halten sie das nicht durch. Solche Hühner sind dann unwirtschaftlich und werden durch Junghennen ersetzt. Doch für einige Hennen gibt es sozusagen Rettung in letzter Minute. In Gestalt von Biobauer Hermann Bäuml zum Beispiel.

"Die legen jetzt meinetwegen noch 85 Prozent und legen in einem Jahr 280 Eier und dann noch 250, im Jahr drauf noch 220. Das ist immer noch eine stolze Leistung. Für mich ist das wirtschaftlich." Hermann Bäuml, Biobauer

Die neuen Hennen werden farblich beringt, damit sie sich von den anderen unterscheiden lassen.

Es sei ein "Frevel gegen die Natur", so Bäuml, dass Legehybridhennen schon so früh ausgemustert werden. Zuhause hat er auf der Wiese hinter seinem Hof einen fahrbaren Hühnerstall. Da ist noch Platz. Nach zwei Wochen wird er den Einkaufspreis von 1,50 Euro über die Eier wieder herin haben. Für Junghennen müsste er ein Mehrfaches ausgeben. Auch Legehennenhalter Michael Heislbetz hat ein gutes Geschäft gemacht. Er bekäme vom Schlachthof nur 70 bis 80 Cent für so ein Huhn.

Hackordnung - wie klappt die Integration?

Der Boss wird's schon richten, damit es mit der Integration der neuen Senioras klappt

Hermann Bäuml beringt die Neuankömmlinge, dann kommen die Hennen zu den anderen. Sind es nicht so viele neue Hennen, ist die Hackordnung meist schnell geregelt. Gibt es wirklich mal Probleme, sperrt Hermann Bäuml sie einfach mit dem dominierenden Hahn zusammen für zwei Tage in einen Raum. Dann kümmert der sich um die neuen Hennen und kommt dann mit den neuen Senioras in den Mobilstall.

"Dann ist die Hackordnung relativ schnell erledigt." Hermann Bäuml, Biobauer

Mit der Stabilität der Eierschalen hat Hermann Bäuml im Gegensatz zum großen Legehennenhalter kein Problem. Die Hennen scharren den ganzen Tag auf der Wiese und bekommen zum Gras eiweißreichen Getreide- und Maisschrot mit Luzernecops und Muschelkalk. Außerdem sammelt Bäuml die Eier von Hand ein. Seine Senioras dürfen bei ihm mindestens noch zwei bis drei Jahre weiterleben, bis aber auch sie schließlich im Suppentopf landen - der Endstation ihres Nutztierlebens.