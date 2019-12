Kinder in anderen Kulturen Glossar

Kairo

Hauptstadt Ägyptens und größte Stadt Afrikas sowie der arabischen Welt. In der eigentlichen Stadt Kairos leben etwa 8 Millionen Menschen, noch mal so viel sind im Umland Kairos angesiedelt. Da jedoch keine Meldepflicht besteht und die Einwohnerzahl über Hochrechnungen auf der Basis von Volkszählungen ermittelt wird, dürften in Kairo weit aus mehr Menschen wohnen. Inoffizielle Schätzungen gehen von mehr als 25 Millionen Einwohnern in der gesamten Metropolregion aus.