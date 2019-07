Millionenschnüffler und Schuldenbremser Glossar

Haushaltsausschuss

Das "Königsrecht" des Parlaments ist das Budgetrecht. Erst wenn der Bundestag zustimmt, kann die Bundesregierung über ihren Etat verfügen. Jahr für Jahr kommt es zum Haushaltsverfahren, das sich über mehrere Wochen hinzieht: Das Bundeskabinett beschließt den vom Finanzminister erarbeiteten Haushaltsentwurf und leitet ihn an Bundestag und Bundesrat weiter. Nach der 1. Lesung befasst sich der Haushaltsausschuss, der sich als Kontrollinstanz versteht, intensiv mit dem Entwurf und nimmt die einzelnen Posten unter die Lupe. Schließlich kommt es zur "Bereinigungssitzung", in der die Ministerien noch offene Fragen beantworten und versuchen, so manche Kürzung zu vermeiden. Erst dann beschließt der Bundestag den Etat. Eine weitere Aufgabe des mächtigen Haushaltsausschusses ist die permanente Kontrolle der Haushaltsführung der Bundesregierung. Der Haushaltsausschuss arbeitet eng mit dem Bundesrechnungshof zusammen. Vertreter des Rechnungshofes nehmen an Ausschusssitzungen teil und geben bei den Etatverhandlungen Ratschläge.