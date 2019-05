Download-Service Einsatz im Unterricht

Lehrplan für die bayerische Mittelschule

Geschichte - Sozialkunde - Erdkunde

9. Jahrgangsstufe

9.7 Ein aktuelles Thema

Politik und Gesellschaft stehen vor erheblichen Herausforderungen. Die Schüler sollen nach ihrer Interessenlage ein bedeutsames Thema aus dem politischen Geschehen aufgreifen und multiperspektivisch untersuchen. Sie erhalten auf diese Weise die Möglichkeit, sich an der Themenwahl sowie an der Methodenbestimmung zu beteiligen. Dadurch wird ihr Interesse für politische Fragen geweckt, ihre Einsichtsfähigkeit in Zusammenhänge gestärkt und ihr politisches Wissen vertieft.

9.7.1 Zugang

- Themenwahl

- Leitfragen

- Methodenbestimmung, z. B. Medienrecherche, Expertenbefragung

9.7.2 Untersuchung

- mögliche Aspekte, z. B. politische, soziale, historische, geographische, rechtliche, ethische, religiöse, wirtschaftliche

- Verknüpfungen und rationale Urteilsbildung

9.7.3 Präsentation

- sachgerechte, verständliche und übersichtliche Darstellung, in der Zusammenhänge aufgezeigt werden

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen

- Komplexität politischer Aufgaben und Probleme



Lehrplan für die bayerische Realschule

Sozialkunde

10.2 Der demokratische Verfassungsstaat

- Grundprinzipien des parlamentarischen Regierungssystems

- Kontrolle der Macht



Lehrplan für das bayerische Gymnasium

Sozialkunde (WSG-S)

10. Jahrgangsstufe

10.3 Grundzüge der politischen Ordnung in Deutschland

Die Schüler lernen die Verfassungsorgane kennen und gewinnen einen Überblick über die grundlegende Struktur des parlamentarischen Regierungssystems.

- Überblick über das Zusammenwirken der Träger des politischen Prozesses, ggf. an einem aktuellen Beispiel