Frauen in den Hindu-Religionen Glossar

Fehlende Frauen

In Indien fällt es jungen Männern zunehmend schwer, eine Frau zu finden. Der Männerüberschuss wird derzeit auf etwa 35 Millionen geschätzt. Der Frauenmangel steht in engem Zusammenhang mit der patriarchalischen Gesellschaftsordnung in weiten Teilen des Landes. Ein Sohn muss den Fortbestand der Familie sichern und die Eltern im Alter versorgen. Außerdem glauben viele Anhänger der Hindu-Religionen, ihnen stünde nach dem Tod ein endloses Umherirren bevor, wenn nicht ein Sohn das Bestattungsritual vorzieht.

Die Mädchen verlassen mit der Heirat das Elternhaus. Sie werden in die Familie ihres Mannes eingegliedert und haben fortan kaum mehr Bindung an Vater und Mutter. Das Problem der Mitgift verschärft die Lage zusätzlich. Versuche, überhöhte Heiratsgutforderungen auf dem Wege der Gesetzgebung einzudämmen, sind bislang gescheitert. Wird eine Hochzeit arrangiert, muss die Familie der Braut einen beträchtlichen Teil ihres Besitzes an die Sippe des Bräutigams abgeben. Mädchen gelten deshalb als Belastung ("Ein Mädchen großzuziehen ist wie den Garten des Nachbarn zu wässern"). Männliche Nachkommen werden bevorzugt und entsprechende Praktiken (Abtreibung, Mädchenmord, gezielte Vernachlässigung) sorgen dafür, dass das natürliche Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern mehr und mehr verloren geht.

Die Folgen des Frauendefizits für Indiens Gesellschaft sind beträchtlich:

Nimmt die Zahl der Frauen weiter ab, werden weniger Kinder geboren, es gibt noch weniger Mädchen.Das Bevölkerungswachstum verlangsamt sich in den nächsten Generationen.Heiratswillige Männer suchen nach immer jüngeren Frauen. Entführungen, Frauenhandel und Heiratsmigration nehmen zu.Viele Männer bleiben trotzdem unfreiwillig ledig und müssen auf Nachkommen verzichten.Eine wachsende Masse frustrierter Junggesellen birgt ein hohes Gewaltpotential. Am Ende erledigt sich der indische Männlichkeitskult womöglich von selbst.