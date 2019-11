Download-Service Einsatz im Unterricht

Lehrplan für die bayerische Mittelschule

Ethik M 10

10. Jahrgangsstufe

10.3 Weltreligionen: Glaube und Leben in Hinduismus und Buddhismus

10.3.2 Leben und Glauben im Hinduismus und Buddhismus

- Grundzüge des Hinduismus, z. B. heilige Schriften, Götterverehrung, Erlösungslehre, Kastenordnung

- was uns miteinander verbindet, was uns voneinander unterscheidet, z. B. Suche nach einem sinnvollen Leben, unterschiedliche Sicht von Gott, Welt und Mensch

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen

- Grundzüge fernöstlicher Religionen kennen

- für gegenseitige Toleranz und friedlichen Umgang zwischen den Kulturen/Religionen eintreten

Evangelische Religionslehre M 10

10. Jahrgangsstufe

10.4 Sich mit Unbekanntem auseinandersetzen – Hinduismus und Buddhismus

10.4.2 Buddhismus - Lehre und Leben

- Hinduismus als religiöser Hintergrund des Buddhismus: der Zusammenhang vom Rad der Wiedergeburt, Ehrfurcht vor dem Leben und Kastenordung als Ausdruck einer kosmisch-moralischen Weltordnung (dazu: Karma, Atman, Brahman)

Katholische Religionslehre M 10

10. Jahrgangsstufe

10.4 Fremden Kulturen und Menschen begegnen – Hinduismus und Buddhismus

10.4.2 Auf der Suche nach Sinn und Heil – wie Hindus und Buddhisten leben und glauben

- Grundzüge des Hinduismus (z. B. heilige Schriften, Götterverehrung, Erlösungslehre, Lebensgestaltung, Verbreitung)

Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde M 10

10. Jahrgangsstufe

10.1 Geschlechterrollen

10.1.1 Gegenwartsbezogene Gesellschaftsanalyse

- Frauenbilder - Männerbilder: Vorstellungen, Erwartungen, Muster, Klischees, Trends

- Rollenvergleich von Mann und Frau in ausgewählten Perspektiven, z. B. in der Familie, im Beruf, in Politik, Kultur und Erziehung

10.1.3 Tradition und Moderne in globaler Sicht

- islamische Welt

- chinesische Welt

- indische Welt



Lehrplan für die bayerische Realschule

Erdkunde

8. Jahrgangsstufe

8.4 Südasien

An ausgewählten Beispielen verdeutlichen sich die Schüler die Gegensätze sowie den vielfältigen Wandel, dem die traditionell vom Hinduismus geprägte Gesellschaft und Wirtschaft in Südasien unterworfen sind.

- Unterschiede zwischen Stadt und Land: Lebensweise, Stellung der Frau, Bildung

Evangelische Religionslehre

8. Jahrgangsstufe

8.3 Fernöstliche Religiosität: Fremdes kennen und achten lernen

Die Schüler begegnen den Religionen des Fernen Ostens und beschäftigen sich mit ihren Grundgedanken.

- Hinduismus: Karma, Wiedergeburt, Kastenwesen, Göttervielfalt

Katholische Religionslehre

8. Jahrgangsstufe

8.3 Andere Religionen achten lernen: Hinduismus und Buddhismus

- Hinduismus: Ursprung in Indien, Lebensbedingungen, Frömmigkeits- und Lebensformen (z. B. Tempel, Asketentum, Reinigung im Ganges, Totenverbrennung, Yoga), religiöse Vorstellungen (viele Götter, Kastenwesen, Wiedergeburt); ggf. Umkehrung der Blickrichtung: Christen unter den "Unberührbaren" in Indien



Lehrplan für das bayerische Gymnasium

Erdkunde/Geographie

10. Jahrgangsstufe

10.1 Die neuen Wirtschaftsmächte Indien und China im Vergleich

- Gesellschaften im Umbruch: Rolle der Frau

Evangelische Religionslehre

10.3 Buddhismus

Die Auseinandersetzung mit fernöstlicher Religiosität erweitert die Sicht von Ich und Welt, dient dem vertieften Verständnis und der Achtung des Fremden sowie der Vergewisserung darüber, was christlicher Glaube ist.

- Grundvorstellungen des Hinduismus als geistige Voraussetzungen: Karma, Brahman

Katholische Religionslehre

10. Jahrgangsstufe

10.5 Christentum im Pluralismus von Religionen und Kulturen: Hinduismus und Buddhismus

- Leben und Glauben im Hinduismus: geschichtliche Ursprünge, soziale Welt, z. B. Kastenwesen, Frömmigkeitsformen, z. B. Götterverehrung, Befreiung aus dem Kreislauf von Werden und Vergehen als Lebensziel