Harmonie zwischen Himmel und Erde Glossar

yin und yang

Die beiden kosmischen Urprinzipien yin (weiblich, passiv, hingebend, verhüllend) und yang (männlich, aktiv, zeugend, hell) ergänzen sich gegenseitig. Nachdem zunächst die Urkräfte ungeschieden waren, trennten sich yin und yang. So gehört die Erde dem yin-Prinzip an und der Himmel dem yang-Prinzip. Auch der Mensch trägt diese sich ergänzende Trennung in sich: yin ist der Geist und yang der Körper. Zu dieser Vorstellungswelt gehört ebenso der Glaube an Götter, Geister, Dämonen und an die Geister der Ahnen.