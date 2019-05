Download-Service Einsatz im Unterricht

Lehrplan für die bayerische Mittelschule

9. Jahrgangsstufe

Ethik, 9.2.1 Sinn und Grenzen des Arbeitens. Menschenwürde und Leistung: humane Arbeitsbedingungen, Mobbing, individuelle Leistungsfähigkeit, Beschäftigung von Benachteiligten und Behinderten



Lehrplan für die bayerische Realschule

6. Jahrgangsstufe

Ethik, 6.1 Leben in der Gemeinschaft: Grundlagen einer Freundschaft (z. B. gemeinsame Interessen, Vertrauen, Zuverlässigkeit, Rücksichtsnahme), Einfluss der Clique auf Konsum- und Freizeitverhalten; Regeln, die in einer Clique gelten (z. B. Kleidung, Musik, Sprache, Verhaltensweisen); Bedeutung und Auswirkungen des Beliebtheitsgrades einer Person. Der Außenseiter/Einzelgänger: Begründungen, weshalb jemand zum Außenseiter/Einzelgänger werden kann (Selbst-, Fremdbestimmung), das eigene Verhalten (auf Grund von Gleichgültigkeit, Feigheit, Gruppendruck o. a.) gegenüber Außenseitern/Einzelgängern bewerten; Bedeutung von Solidarität und Toleranz

7. Jahrgangsstufe

Ethik, 7.1 Leben in Gemeinschaft. Ich und die anderen: Bedeutung von Familie, Clique, Schulgemeinschaft für den Einzelnen, z. B. Schutz, Geborgenheit, Stärkung der Identität; Bedürfnisse, Rechte und Pflichten in diesen Gemeinschaften; Regelungen des Zusammenlebens in diesen Gemeinschaften, z. B. Sitte, Brauch, Gebot, Verbot, Gesetz; hilfsbedürftige Menschen in meinem Lebensraum; Erfahrungen mit verschiedenen Formen von Hilfsbedürftigkeit. 7.2 Konflikte im Alltag. Spannungen in Familie, Schule und Freundeskreis: vordergründige Anlässe, die häufig zu Konflikten führen können, z. B. Gefühl der Benachteiligung, unterschiedliche Interessen, gezielter Einsatz der Körpersprache; verschiedene Formen der Gewalttätigkeit in menschlichen Beziehungen. Bewältigung von Konflikten: Gründe für die Angst vor Auseinandersetzungen, z. B. eigene Nachteile, Verlust von Beziehungen, Egoismus, Opportunismus; Konfliktbewältigung als wesentliche Aufgabe im menschlichen Zusammenleben. Bereitschaft zum fairen Streiten: sich in die Situation von Streitenden hineinfühlen, z. B. durch Rollenspiele, Vorschläge zur Konfliktbewältigung beurteilen; Bedeutung von Grundeinstellungen wie Gerechtigkeit, Versöhnungsbereitschaft, Eingeständnis von Schuld u. a. erkennen; Spielregeln für einen fairen Umgang miteinander entwerfen.

Evangelische Religionslehre, 7.5 Gemeinsam mit Konflikten leben lernen: Mit Konflikten konstruktiv umgehen, das positive und negative Potenzial von Konflikten wahrnehmen, z. B. anhand von aktuellen Auseinandersetzungen, Rollenspielen, auch anhand von Beispielen aus dem Straßenverkehr, Regeln für faires und konstruktives Streiten entwickeln und einüben.

Katholische Religionslehre, 7.3 Mit Konflikten umgehen lernen. Beispiele für Konflikte: Ursachen, Erscheinungsformen und Motive untersuchen, Auswirkungen wahrnehmen, ggf. eigene Erfahrungen erzählen, sich in die Situation von Tätern und Opfern versetzen; Umgang mit Konflikten, z. B. sich stellen, ausweichen, verharmlosen, verschärfen; Möglichkeiten der Konfliktbewältigung bewerten und die angewandten Wertmaßstäbe benennen.

8. Jahrgangsstufe

Evangelische Religionslehre, 8.5 Anderen Menschen begegnen. Bereicherung durch Verschiedenheit: Begegnung mit Vielfalt: in der Schulgemeinschaft oder in der Umgebung: eigene Erfahrungen, Menschen unterschiedlicher Herkunft und ihre Lebensgeschichten, religiöse Überzeugungen, Sitten, Bräuche und religiöse Praxis anderer Länder; Wege zur Gemeinschaft: Hindernisse und Wünsche für ein gelingendes Miteinander, Fremdenfeindlichkeit und Gastfreundschaft; Respekt, Toleranz, durch konstruktive Auseinandersetzung eigene Standpunkte finden; Bestrebungen zur Überwindung von Fremdheit

9. Jahrgangsstufe

Ethik, 9.3 Arbeit und Leistung in Schule und Beruf: Problemfelder von Arbeit und Leistung in Schule und Beruf, wie z. B. Leistungskontrolle, Erfolglosigkeit, Konkurrenzkampf, Mobbing



Lehrplan für das bayerische Gymnasium

6. Jahrgangsstufe

Ethik, 6.2 Ich und die anderen. Freiheit im Widerstreit der Interessen: Einsicht in Grenzen der persönlichen Freiheit und Bereitschaft zur Selbstbegrenzung, insbesondere Achtung der Menschenwürde, Toleranz und Kompromissbereitschaft als Ausdruck der Anerkennung der Freiheit des anderen

Evangelische Religionslehre, 6.5 Leben in Gruppen: ein Gespür entwickeln für gruppenspezifische Prozesse, Kennzeichen von Gruppen: Ziele, Regeln, Rangordnung, Symbole o. Ä., Konflikte in Gruppen: mindestens ein Beispiel aus dem Erfahrungsbereich der Schüler, z. B. Streit und Versöhnung, Rollenzwang, Gruppendruck, Mobbing; Möglichkeiten der konstruktiven Konfliktbearbeitung wie Empathie, Zivilcourage, Mediation, Aushalten von unlösbaren Konfliktsituationen; Menschen in besonderen Situationen als Nächste wahrnehmen und in ihrer Würde achten lernen; Leben am Rande, z. B. Außenseiter, Fremde, oder: Menschen mit Handicaps, Behinderungen, Erkrankungen

8. Jahrgangsstufe

Evangelische Religionslehre, 8.1 Leben in Gottes Schöpfung und Geschichte: der biblisch-christliche Schöpfungsglaube im Kontext anderer Sichtweisen, naturwissenschaftliche Theorien, z. B. Urknall, Evolution

Katholische Religionslehre, 8.2 Die Welt ist unvollendet. Konflikte, Schuld und Versöhnung: Leben in einer unvollkommenen Welt: Konflikte mit anderen (z. B. in Familie, Schule, Gesellschaft) und mit sich selbst, Ursachen (z. B. Frustration, Aggression, berechtigte Anliegen) und Schulderfahrungen; Konflikt- und Schuldbewältigung im Schüleralltag (Kriterien an Fallbeispielen oder Dilemmageschichten entwickeln), Konfliktlösung als Chance für persönliches Reifen und Verantwortungsbewusstsein

9. Jahrgangsstufe

Ethik, 9.5 Friedensethik: Bedingungen und Voraussetzungen des Friedens auf den verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen (Einzelner, Gruppe, Staat, internationale Staatengemeinschaft); Friedenserziehung: Aneignung von Sachwissen zum Abbau von Vorurteilen und Feindbildern; Förderung von sozialer Sensibilität und der Fähigkeit, Konflikte gewaltfrei auszutragen u. a.

10. Jahrgangsstufe

Evangelische Religionslehre, 10.5 Tun und Lassen: ein ethisches Problemfeld aus dem Alltag erschließen; Sachanalyse eines ethischen Konfliktfalls aus dem alltäglichen Bereich, z. B. Raubkopien, Schwarzfahren, Schwänzen, Notlüge, Lästern, Mobbing, üble Nachrede, Sich-etwas-Vormachen; elementare Regeln ethischer Urteilsbildung; Normen, Werte; Bedeutung des Gewissens; Auswirkungen von Lebensstil, Erziehung, Gewohnheiten auf Tun und Lassen