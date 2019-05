Download-Service Einsatz im Unterricht

Hinführung zum Thema: Zum Einstieg in die Thematik kann die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler auffordern, im Klassengespräch Aussagen über die Bedeutung von Mund, Zunge, Lippen und Zähne zusammenzutragen. Die so gesammelten Ergebnisse werden stichpunktartig in vier Spalten auf der Tafel festgehalten. Mit der Ankündigung, die einzelnen Funktionen und ihr Zusammenspiel genauer zu betrachten, leitet die Lehrkraft auf das gemeinsame Hören des Beitrags oder einzelner Ausschnitte über.