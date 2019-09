Download-Center Einsatz im Unterricht

Lehrplan für die bayerische Mittelschule

Physik/Chemie/Biologie

5. Jahrgangsstufe

5.3 Tiere und Pflanzen in unserer Umgebung

5.3.1 Säugetiere in unserer Umgebung

- Körperbau, Lebensweise und typisches Verhalten eines Säugetiers am Beispiel eines Haustiers: Heimtier oder Nutztier

- Verantwortung des Menschen für eine artgemäße Haltung und Umwelt



Lehrplan für die bayerische Realschule

Biologie

5. Jahrgangsstufe

5.4 Körperbau und Lebensweise von Säugetieren

Menschen leben mit Säugetieren

- Säugetiere als Nahrungs- und Rohstofflieferanten, artgerechte Haltung



Lehrplan für das bayerische Gymnasium

Natur und Technik

5. Jahrgangsstufe

NT 5.2 Schwerpunkt Biologie

NT 5.2.3 Körperbau und Lebensweise von Säugetieren

Lebensbilder eines Heimtieres (Fleischfresser) und eines Nutztieres (Pflanzenfresser)

- Abstammung, Züchtung, Art- und Rassebegriff

- Lebensweise; Angepasstheit in Körperbau und Verhalten

- Bedeutung für den Menschen, tiergerechte Haltung