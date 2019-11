Instinkt Glossar

Schiefenhövel, Wulf (*1943)

Deutscher Ethologe. Er begann 1963 sein Medizinstudium in München, führte 1965/66 erste Feldstudien in Neu-Guinea auf dem Gebiet traditionellen medizinischen Glaubens und Praxis durch. Er führt kontinuierlich Feldarbeit in Ethnomedizin, in Anthropologie und in menschlicher Ethnologie, hauptsächlich in Melanesi und Indonesien, durch.