Download-Service Einsatz im Unterricht

Lernziele: Die Schülerinnen und Schüler sollen den Begriff 'Goldener Schnitt' kennenlernen und darauf aufmerksam werden, wo dieses Phänomen überall auftaucht. Die Schülerinnen und Schüler sollen über die Entstehung des Begriffs informiert sein und die wichtigsten Personen in diesem Entstehungsprozess benennen können. Sie sollen darüber hinaus in der Lage sein, einige Bau- und Kunstwerke, bei denen der Goldene Schnitt deutlich erkennbar ist, benennen zu können (wie zum Beispiel den Parthenon-Tempel auf der Akropolis in Athen). Den Schülerinnen und Schülern soll bewusst werden, wo in der Natur der Goldene Schnitt zu beobachten ist (zum Beispiel bei vielen Blütenpflanzen).