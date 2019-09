Epigenetik: Das Gedächtnis des Erbguts

"Es gab auch eine große Hungersnot während des Zweiten Weltkriegs in Leningrad. Die Nachkommen dieser Hungersnot in Leningrad haben in Hinblick auf das Übergewicht und den Diabetes nicht die Probleme, die in den anderen Hungersnöten entstanden sind. Die Frage ist: Warum ist das so? Man hat in der Forschung herausgefunden, dass die Nachkommen der Leningrad-Hungersnot auch nach der Beendigung der Belagerung zu wenige Kalorien bekamen. Denn in der Sowjetunion war weiterhin eine zu niedrige Kalorienversorgung an der Tagesordnung."