Download-Service Einsatz im Unterricht

Lernziele: Die Schülerinnen und Schüler erhalten Einblick in die nationalsozialistische Innen- und Außenpolitik der Jahre 1933 bis 1939. Sie werden über die Grundzüge der NS-Ideologie informiert und erkennen, dass Hitler von Beginn an ein - zunächst geheim gehaltenes - Kriegsziel verfolgt: Eroberung von "Lebensraum im Osten" für die "nordische Herrenrasse". Gezielt werden Bevölkerung, Wirtschaft und Militär darauf vorbereitet. Darüber hinaus erfahren die Schülerinnen und wie der totalitäre "Führer" seine wahren Absichten gegenüber dem Ausland so lange verschleiert, bis das "Dritte Reich" stark genug ist, einen Krieg vom Zaun zu brechen.