Von der Zarenherrschaft zur Diktatur des Proletariats Glossar

Russische Revolution

Zwei Revolutionen in der russischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. 1905: Heftige Proteste gegen den Zaren Nikolaus II. 1917–1922: Arbeiter- und Bauernräte (Sowjets) beendeten die Zarenherrschaft in der Februarrevolution 1917. In der Oktoberrevolution konnte Lenin an der Spitze der Bolschewiken die Macht übernehmen.