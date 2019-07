Die Ritter - Gezähmte Gewalt Einsatz im Unterricht

Lehrplan für die bayerische Hauptschule / Mittelschule

6. Jahrgangsstufe

Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde, 6.5 Das Mittelalter; 6.5.1 Fortleben des römischen Reiches im Mittelalter: Erneuerung des „römischen Reiches“ durch Karl den Großen um 800, Anfänge der europäischen Reiche nach dem Zerfall des Karolingerreiches; 6.5.2 Lebensbedingungen, soziale, wirtschaftliche und politische Grundlagen, die mittelalterliche Ständegesellschaft; 6.5.3 Lebensformen: dörfliche Lebenswelt, klösterliche Lebenswelt, ritterliche Lebenswelt, städtische Lebenswelt; 6.5.4 Begegnung mit dem Islam im Mittelalter: Entstehung und Ausbreitung des Islams, islamisch-christliche Konflikte, Kreuzzüge



Lehrplan für die bayerische Realschule

7. Jahrgangsstufe

Geschichte, 7.1 Das Werden des mittelalterlichen Europas. Das Frankenreich: Entwicklung, Strukturen, Erbe - Mönchtum und Missionierung, gesellschaftliche Grundstrukturen (Grundherrschaft und Lehnswesen, Wandel von Herrschaft im Hochmittelalter, Grundlagen königlicher Herrschaft, Erneuerung des Kaisertums, Territorialisierung im Reich; 7.2 Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur im Mittelalter. Leben der Adeligen: Ständeordnung, Entwicklung des Rittertums, höfische und ritterliche Kultur- und Lebensformen, Leben und Arbeiten auf dem Dorf, Lebenssicherung, Begegnungen von Völkern, Religionen und Kulturen, Begegnungen von Okzident und Orient, Konflikte (z. B. Kreuzzüge) und Kontakte zur arabischen Welt

Deutsch, 7.4 Mit Texten und Medien umgehen. Einblick in die Literaturgeschichte gewinnen: Welt- und Menschenbild in der mittelalterlichen Literatur, ausgewählte Werke in Auszügen und Inhaltszusammenfassungen oder als neu bearbeitete Ganzschriften, z. B. Nibelungenlied, Parzival, Werke des Minnesang



Lehrplan für das bayerische Gymnasium

6. Jahrgangsstufe

Geschichte, 6.6 Von der Antike zum Mittelalter: Entstehung der Formen von Gesellschaft, Herrschaft und Kultur im Frankenreich, Reichsbildung der Franken - Verbindung germanischer, römischer und christlicher Traditionen, Mönchtum als prägende Kraft, u. a. Christianisierung, Kulturvermittlung

7. Jahrgangsstufe

Geschichte, 7.1 Die mittelalterlichen Grundlagen Europas. Entstehung des mittelalterlichen Kaisertums: Lebensformen und Ordnungsprinzipien im Personenverbandsstaat - Grundherrschaft und Lehnswesen, Adelige und Bauern in der mittelalterlichen Agrar- und Feudalgesellschaft, Kirche und weltliche Herrschaft im Wandel, u. a. sakraler Charakter der Herrscherwürde, Geblütsrecht, Reichskirche, Investiturstreit, Aufstieg der Ministerialen, Rittertum, höfische Kultur der Stauferzeit; 7.2 Die Herausbildung der frühneuzeitlichen Staatenwelt: Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation: Wahlkönigtum, Hausmacht, Reichsstände, Bayerns Entwicklung zum Territorialstaat, Vordringen des Osmanischen Reiches in Osteuropa; 7.3 Neue geistige und räumliche Horizonte: Krisenerscheinungen im späten Mittelalter, neues Menschenbild. Exemplarische Vertiefungen zu 7.1 und 7.2: Unsere Heimatregion oder unsere Stadt im Mittelalter, Auseinandersetzung mit einer komplexen Bildquelle, z. B. Monatsbilder, Sachsenspiegel, Erlebnis Geschichte: Bau einer Burg oder Kathedrale im Modell; moderne Naturwissenschaften und historische Forschung: Burgenforschung, Stadtarchäologie; Streitgespräch zwischen Kaiser und Kurfürsten oder zwischen Herrscher und Vertretern der Stände

Deutsch

7.4 Sich mit Literatur und Sachtexten auseinandersetzen: Vertrautwerden mit Stoffen des Mittelalters, auch in jugendgemäßer Bearbeitung: Lesen und Verstehen ausgewählter Texte.