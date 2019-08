Download-Service Einsatz im Unterricht

Lehrplan für die bayerische Realschule

Geschichte 7. Jgst., G 7.3 Europa im Wandel vom Mittelalter zur Neuzeit

Rückgriff und Wandel in der Zeit des Humanismus und der Renaissance

Neue Wertschätzung der Antike; Kunst, Wissenschaft und Technik; Bildungsideale

Wandel in der Informations- und Wissensvermittlung: die Druckmedien [ME]

Frühkapitalismus

Kunst, 8. Jgst., Ku 8.1 Person und Raum in der Kunst der Renaissance

Selbstverständnis des Künstlers und Menschenbild in der Renaissance

Bedeutende Maler, Werke und Themenbereiche

Merkmale der idealistischen und naturalistischen Darstellung: z. B. Goldener Schnitt

Kriterien der perspektivischen Raumerfassung: Überschneidung, Verschiebung, Maßstabs- und Oberflächenperspektive, Zentralperspektive



Lehrplan für das bayerische Gymnasium

Geschichte 7. Jgst., G 7.3 Neue geistige und räumliche Horizonte

Renaissance und Humanismus, u. a. neues Menschenbild; Erfindungen

Kunst 7. Jgst., Ku 7.1 Lebenswelten: Erzählen und Ausdruck, Wahrnehmen

Erzählung als Prinzip verstehen: Bildzyklen und Simultandarstellungen des Mittelalters; Einheit von Ort, Zeit und Handlung in Renaissance und Barock