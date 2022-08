Die 68er Glossar

Räterepublik

Regierungssystem, in dem das Volk die Herrschaft über direkt gewählte Räte ausübt, ohne Gewaltenteilung und Parteien. Räte sind Gesetzgeber, Regierung und Gerichte in einem, werden von in Basiseinheiten organisierten Bürgern gewählt (Arbeiter eines Betriebes, Bewohner eines Bezirks).