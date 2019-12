Otto von Griechenland Glossar

Ross, Ludwig (1806-1859)

Archäologe der Antike. Wurde unter Otto I. von Griechenland königlicher Rat für die Aufsicht der antiken Denkmäler und 1837 zum ersten Professor für Archäologie an der neuen Universität in Athen berufen. 1845 kehrte er nach Deutschland zurück und lehrte als Professor für Archäologie an der Universität Halle.