Download-Service Einsatz im Unterricht

Vorarbeit

Impuls: Einstimmung auf das Thema

In Nürnberg klagen nach dem Zweiten Weltkrieg die alliierten Siegermächte die deutschen Hauptkriegsverbrecher vor einem Internationalen Militärgerichtshof an - führende Köpfe aus Politik, Militär und Wirtschaft des NS-Staats. Die Schüler überlegen gemeinsam in der Klasse, welcher Verbrechen sich die Angeklagten schuldig gemacht haben.

Themenfrage

"In welcher Form zogen die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg Führungspersönlichkeiten des NS-Staats zur Verantwortung. Was war das Besondere und Neue an ihrer Vorgehensweise?"

Unterrichtsziel

Die Aufmerksamkeit der Schüler soll auf die Tatsache gerichtet werden, dass mit dem Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess 1945/46 erstmals in der Geschichte die in einem Krieg siegreichen Parteien den Versuch unternahmen, die hauptverantwortlichen Kriegsgegner auf der Basis des Völkerrechts zu richten.

Einsatz im Unterricht

Hören

Die Schülerinnen und Schüler hören die Sendung "Die Nürnberger Prozesse - Nazi-Kriegsverbrecher vor Gericht". Eine Gruppe macht sich Notizen zu den Fragen auf dem Arbeitsblatt 1, eine zweite Gruppe zu den Fragen auf dem Arbeitsblatt 2.

Nacharbeit

Ergebnissicherung

Auf der Grundlage ihrer Notizen erarbeiten die Schüler gemeinsam mit der Lehrkraft zu den Arbeitsblättern 1 und 2 je ein Tafelbild.

Auftrag

Im Statut des Internationalen Militärgerichtshofs in Nürnberg führten die alliierten Siegermächte neue völkerrechtliche Straftatbestände ein:



"Verbrechen gegen den Frieden" und "Verbrechen gegen die Menschlichkeit". Diese Tatbestände wurden auf Taten der Nationalsozialisten angewandt, die vor der Einführung der Tatbestände begangen worden waren. Nicht zuletzt deshalb bezeichneten Kritiker den Prozess als "Siegerjustiz". Andere empfanden die Schuld der Nationalsozialisten als so schwer, dass sie juristisch gar nicht mehr fassbar sei und mit einer gerichtlichen Verurteilung der Täter nicht vergolten werden könne. Die Schüler überlegen bis zur folgenden Unterrichtsstunde, wie sie an Stelle der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs mit den hauptverantwortlichen nationalsozialistischen Kriegsverbrechern umgegangen wären.

Diskussion

In der folgenden Unterrichtsstunde stellen die Schüler ihre Überlegungen dar und diskutieren sie gemeinsam mit der Lehrkraft in der Klasse.