Download-Service Einsatz im Unterricht

Lehrplan für die bayerische Realschule

Geschichte

8. Jahrgangsstufe

8.3 Grundlagen der Moderne

Napoleon und das Ende des alten Europas

- Aufstieg und Kaisertum Napoleons; napoleonische Gesetzgebung als Vorbild

- das Ende des alten Reiches 1806 und der Rheinbund

- Entwicklung in den besiegten Staaten; Befreiung von der Fremdherrschaft

- Bayern in der napoleonischen Zeit



Lehrplan für das bayerische Gymnasium

Geschichte

8. Vom Zeitalter der Aufklärung bis zum Ende des Ersten Weltkriegs

Exemplarische Vertiefungen: die Französische Revolution und Napoleon

8.1 Europa im Zeitalter der Revolutionen

Die Jugendlichen gewinnen einen Überblick über die Ereignisse während der Epoche der Französischen Revolution und der Ära Napoleons. Sie lernen am deutschen Beispiel die Wechselwirkungen liberaler, nationaler und restaurativer Kräfte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kennen.

- Kaisertum Napoleons