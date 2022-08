Kaiser Wilhelm der Zweite Glossar

Erster Weltkrieg

Krieg der "Mittelmächte" Deutschland und Österreich-Ungarn gegen Russland, Frankreich, England und ab 1917 auch die USA: 1914 durch die Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand und dessen Frau in Sarajewo (Serbien) ausgelöst. Österreich-Ungarn, das Russland als Drahtzieher für diesen Mord vermutete, verbündete sich mit Deutschland um einen Vergeltungsschlag gegen Serbien durchzuführen. Trotz des Einlenkens Serbiens kam es am 28. Juli 1914 zum Krieg. Am 1. August 1914 trat das Deutsche Reich an der Seite Österreichs in den Krieg ein, der sich dann auch auf Großbritannien und Frankreich ausdehnte. Die Kriegsbegeisterung wurde aber schon bald durch das Grauen über die blutige Materialschlacht in Stellungskriegen und Seeschlachten erstickt. Entschieden wurde der Erste Weltkrieg 1917 nicht zuletzt durch den Kriegseintritt der USA am 2. April auf Seiten der Alliierten gegen Österreich und Deutschland. Die Unterzeichnung des Waffenstillstandes am 11. November 1918 besiegelte zwar sein Ende, die Unterzeichnung der Friedensverträge erfolgte aber erst im Juni 1919 (für Deutschland) und im September 1919 (für Österreich). Der Versailler Vertrag vom 28.6.1919 regelt die endgültigen Friedensbedingungen für Deutschland.