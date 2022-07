John F. Kennedy Glossar

Wurde am 8. November 1960 mit einem knappen Sieg gegen Richard Nixon der 35. Präsident der USA. Seine Amtszeit währte 1036 Tage und ist durch seine charismatische Ausstrahlung geprägt. Er führte innenpolitische Reformen durch (Bürgerrechtsgesetz zur Gleichstellung der Afroamerikaner). Außenpolitisch fallen in seine Amtszeit Kubakrise, der Beginn des US-Engagements in Vietnam, der Mauerbau in Berlin. Am 22. November 1963 wurde Kennedy in Dallas, Texas Opfer eines Attentats.