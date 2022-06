Die Schlacht am Little Bighorn Glossar

General Custer als Zinnfigur

Oberstleutnant und Brevet-Generalmajor im Amerikanischen Bürgerkrieg, nach einer einjährigen Suspension 1868 von General Sheridan wieder zu Armee geholt; bekannt für Eigensinn und Disziplinlosigkeit, setzte sich im Juni 1876 gegen die Befehle seines Vorgesetzten Generalmajor George Crook durch und zettelte den Kampf am Little Bighorn River an.