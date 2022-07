Georg Johann Elser Das Thema

Beim Versuch, über die Schweizer Grenze zu gelangen, wurde Elser verhaftet. Die Gestapo übernahm den Fall, doch es kam zu keinem Urteil. Als "Sonderhäftling Hitlers“ wurde Elser zuerst ins Konzentrationslager Sachsenhausen, später nach Dachau gebracht. Nach dem "Endsieg“ sollte er in einem großen Schauprozess gegen die Engländer auftreten, denen man das Attentat in die Schuhe schieben wollte. Kurz vor Kriegsende, am 9. April 1945, 20 Tage vor der Befreiung des Lagers Dachau durch die Amerikaner, wurde Elser auf Befehl von höchster Stelle ermordet.

Der Mensch hinter dem Attentäter

Wer war Elser – dieser noch heute am meisten verkannte Widerstandskämpfer gegen die Hitler-Diktatur? Was waren die Motive für seine Tat? Wie konnte er in monatelanger Arbeit seinen Attentatsplan entwickeln und unentdeckt die Durchführung vorbereiten? Und was hat ihm, dem "einfachen Mann“, der nicht mehr über die Wirklichkeit des Dritten Reiches wusste als die meisten seiner Zeitgenossen, die Entschlusskraft verliehen, etwas zu tun – zu tun mit seinen zwei Händen und der ganzen Umsicht und Sorgfalt eines deutschen Handwerkers?