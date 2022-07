Georg Johann Elser Glossar

deutscher Diktator, Führer der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, deutscher Reichskanzler seit 1933. Seine von rassistischem Vernichtungswahn geprägte Politik mündete in ein Terrorsystem, das mit keinem anderen staatlich verantworteten Verfolgungssystem verglichen werden kann, und führte zum 2. Weltkrieg. Die industriell organisierte Massenvernichtung von Millionen Juden, Sinti, Roma, Behinderten, Homosexuellen, politisch Andersdenkenden, eine in der Geschichte einzigartige Manifestation menschlicher Grausamkeit, wäre ohne Hitler in dieser Form vermutlich nicht möglich gewesen. Er entzog sich seiner Verantwortung am 29. April 1945 durch Selbstmord.