Download-Service Einsatz im Unterricht

Einstieg / Motivierung: Bildimpuls - Ein bildgesteuerter Einstieg ist möglich über Reproduktionen der aggressiven Kriegspropaganda und Fotos, die den euphorischen Auszug der Truppen zu Kriegsbeginn mit der Grausamkeit des Krieges an der Front kontrastieren. Geeignete Bildvorlagen, zeitgenössische Filme und private sowie offizielle Kriegsberichte, Feldpostbriefe und weiteres Material finden sich in großer Fülle und leicht zugänglich im digitalen Archiv "Europeana (http://www.europeana1914-1918.eu/de).

Sachimpuls - Zur Vorbereitung werden die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, im Familien- und Bekanntenkreis nach Erinnerungsstücken (Fotoalben, Briefe, Orden) aus der Zeit des Ersten Weltkriegs zu fragen und die Funde in den Unterricht mitzubringen. Nach dem gemeinsamen Betrachten der Fundstücke und Berichten über deren Herkunft und Geschichte kündigt die Lehrkraft die Sendung an: "Was sich damals zugetragen hat, und wie es euren Urgroßvätern erging, erzählt euch jetzt ein Radiobeitrag".

Vor dem Hören teilt die Lehrkraft Arbeitsblatt 1 ("Was geschah wann?" sichert die in der Sendung genannten Eckdaten der Ereignisgeschichte. Die Schüler erhalten einen zeitlichen Rahmen, der das Verständnis des Beitrags erleichtert) aus und hält die Schüler an, neben den Zeitangaben das zugehörige Ereignis stichpunktartig festzuhalten. Das Zeitgerüst wird nach dem Hören gemeinsam vervollständigt.