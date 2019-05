Download-Service Einsatz im Unterricht

Lehrplan für die bayerische Mittelschule

GSE

6. Jahrgangsstufe

6.3 Bayern

6.3.2 Wirtschaftsräume

- agrarischer Produktionsraum: naturgeographische Gegebenheiten und ihre Nutzung; vom Menschen geschaffene Bedingungen

6.3.3 Raumbeispiel für den Strukturwandel

- die Alpen: von der landwirtschaftlichen Nutzung zum Fremdenverkehr

- aktuelles Beispiel aus der Region

9. Jahrgangsstufe

9.7 Ein aktuelles Thema

9.7.1 Zugang

- Themenwahl (z. B. Wandel des ländlichen Raumes)

- Leitfragen

- Methodenbestimmung, z. B. Medienrecherche, Expertenbefragung

9.7.2 Untersuchung

- mögliche Aspekte, z. B. politische, soziale, historische, geographische, rechtliche, ethische, religiöse, wirtschaftliche

- Verknüpfungen und rationale Urteilsbildung

9.7.3 Präsentation

- sachgerechte, verständliche und übersichtliche Darstellung, in der Zusammenhänge aufgezeigt werden

Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen

- Komplexität politischer Aufgaben und Probleme

Evangelische Religionslehre

8. Jahrgangsstufe

8.1 Bebauen und Bewahren - der Mensch in Gottes Schöpfung

8.1.1 Die Welt, in der wir leben

- Nutzung und Gestaltung der Welt an ausgewählten Beispielen: z. B. Landwirtschaft, Städtebau, Straßenbau und Verkehrsplanung, Energiegewinnung

- positive und negative Folgen der menschlichen Einflussnahme



Lehrplan für die bayerische Realschule

Erdkunde

9. Jahrgangsstufe

9.1 Deutschland und seine Einbindung in die Welt

- Deutschland: Bevölkerungsverteilung (z. B. dicht und dünn besiedelte Räume), Bevölkerungszusammensetzung (z. B. Altersaufbau) und -entwicklung

9.2 Der Nahraum

Aktuelle Probleme und Ereignisse im Nahraum veranlassen die Schüler, sich mit lokal bedeutsamen Themen auseinander zu setzen. Dabei wenden sie durch Beobachten und Untersuchen "vor Ort" die erlernten geografischen Arbeitstechniken an. Die Schüler befassen sich mit raumwirksamen Prozessen in ihrer Umgebung, deren Ursachen und möglichen Folgen. Durch die Beschäftigung mit dem Nahraum wird die Heimatverbundenheit der Schüler gefördert. Hierbei gewinnen sie die Einsicht, Bereitschaft und Fähigkeit, beim Schutz und bei der Gestaltung des Lebensraums verantwortlich mitzuwirken und sich für eine nachhaltige Entwicklung einzusetzen (Lokale Agenda 21).



Lehrplan für das bayerische Gymnasium

Geographie

5. Jahrgangsstufe

5.3 Ländliche Räume in Bayern und Deutschland

- Agrarräume an einem ausgewählten Beispiel, Formen der Landnutzung

- Wandel in der Landwirtschaft

- Wandel des ländlichen Raumes: Veränderung in der Erwerbsstruktur; Urbanisierung

7. Jahrgangsstufe

7.3 Ländliche Räume Europas und ihre Nutzung

- ländliche Räume in Europa: Kennzeichen und Strukturen; regionale Disparitäten