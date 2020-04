KZ Buchenwald Einsatz im Unterricht

Lehrplan für die bayerische Hauptschule

Geschichte Sozialkunde Erdkunde

8. Jahrgangsstufe

8.6 Demokratie und NS-Diktatur

8.6.5 Terror und Völkermord



Lehrplan für die bayerische Realschule

Geschichte

9. Jahrgangsstufe

9.5 Totalitäre Herrschaft, Zweiter Weltkrieg und die Folgen

- der Völkermord (an Juden und Sinti und Roma)

- Terror, Widerstand und Kollaboration in Europa

Die Bilanz von Diktatur und Krieg

- Opfer, Zerstörungen und Not

- Verantwortung und Schuld



Lehrplan für das bayerische Gymnasium

Geschichte

9. Jahrgangsstufe

9.2 Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg

- Ideologie des Nationalsozialismus, u. a. "Rassenlehre", Antisemitismus und "Führergedanke"

- Entrechtung, Verfolgung und Ermordung der Juden sowie weiterer Bevölkerungsgruppen, "Auschwitz-Lüge" als Geschichtsfälschung

- Expansions- und Eroberungspolitik des "Dritten Reichs"; Zweiter Weltkrieg