Die Berliner Luftbrücke Glossar

US-General und Gouverneur der amerikanischen Besatzungszone. Im Mai 1945 wird Clay sowohl Stellvertreter von General Eisenhower, dem Oberbefehlshaber der US-Truppen in Deutschland als auch von McNarney, dem Militärgouverneur der US-Zone. 1947 erfolgt die Ernennung Clays zum Militärgouverneur und zum Befehlshaber der US-Landstreitkräfte in Europa. Als die Sowjets am 24.6.1948 Berlin völlig von der Außenwelt abschneiden, organisiert Clay sofort eine Luftbrücke zwischen den Westzonen und Berlin. Er bleibt unnachgiebig und leistet erheblichen Widerstand, als die Evakuierung der Alliierten und ihrer Angehörigen ins Gespräch gebracht wird.